Ikea will mit Preisoffensive Kunden gewinnen

In die Einrichtungshäuser wurden im vergangenen Geschäftsjahr 178 Millionen Euro investiert. Weitere 70 Millionen Euro sollen folgen, auch wenn das Geschäft in den Filialen perspektivisch nicht weiter wachsen wird, wie Kandar erläutert. Trotz des Einbruchs nach dem Höhepunkt während der Pandemie wird das Geschäft im Internet in Zukunft stärker zulegen, ist Kandar überzeugt. Mit der Einführung von zusätzlichen Serviceangeboten wie „Ikea Kreativ“ zur digitalen Raumplanung will Ikea Kunden an sich binden.