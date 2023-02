Kabelschaden verursacht Chaos bei Lufthansa und am Flughafen

An den Flughäfen in Frankfurt und München stauen sich die Flugzeuge, die nicht starten können. Am Flughafen in Frankfurt stehen etwa 230 Parkplätze für Flugzeuge zur Verfügung, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport auf Anfrage berichtet. Wenn die Kapazität ausgeschöpft ist, müssten die Landungen gesteuert - also beschränkt oder gestoppt - werden, erläutert eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen. Wenn Fraport der DFS die Auslastung der Parkmöglichkeiten melde, benachrichtige die Flugsicherung die ankommenden Flugzeuge. Diese steuern dann einen im Flugplan festgelegten Ausweichflughafen an. Die Lufthansa-Gruppe ist der größte Kunde in Frankfurt. Rund zwei Drittel des Flugverkehrs gehen auf sein Konto.