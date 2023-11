Kommentar zum Bahn-Tarifstreit: Stillstand

Bahnreisende müssen sich in der Adventszeit auf unruhige Zeiten einstellen. Die Signale stehen nach dem Ende der Friedenspflicht der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf Streik. Der berüchtigte GDL-Chef Claus Weselsky hat klargemacht, dass er mit einer Urabstimmung nicht lange warten will. Die Weihnachtszeit mit vielen tausend zusätzlichen Reisenden soll ausgenutzt werden, um maximalen Druck auszuüben. Der Bahn-Vorstand will dagegen möglichst schnell einen Weihnachtsfrieden erreichen. Eine abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie könnte noch vor den Feiertagen ausgezahlt werden und Konfliktberater sollen im Stil einer Art Vorab-Schlichtung die Verhandlungen vorantreiben, heißt es. Auch ein erstes Angebot will die Bahn offenbar bereits zum Start vorlegen. Alles wird davon abhängen, wie der Bahn-Vorstand auf die Hauptforderung der GDL nach einer Reduzierung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich reagiert. Die Bahn hat bereits im Vorfeld das Ansinnen zurückgewiesen, da dann auf einen Schlag 10,000 zusätzliche Beschäftigte gefunden werden müssten. Aber vielleicht könnte eine stufenweise Umsetzung die Wogen glätten. Kreativität ist gefragt, ansonsten droht auf unabsehbare Zeit Stillstand..