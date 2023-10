Kommentar zum Lebensmittelhandel: Trickserei

Die Inflationsrate ist insgesamt jüngst gesunken. Die Preise für Lebensmittel haben allerdings weit weniger deutlich nachgegeben als die anderer Produkte. Verbraucher spüren die gestiegenen Kosten weiterhin besonders deutlich. Wer knapp bei Kasse ist, weicht notgedrungen auf die günstigeren Eigenmarken des Handels aus und kauft weniger Markenprodukte. Manche Lebensmittelhersteller wollen sich angesichts des Marktdrucks mit unsauberen Tricks aus der Affäre ziehen. Bekannt ist die Methode, einfach weniger Inhalt in die gleiche Verpackung zu stopfen und so Kosten einzusparen. Dieses falsche Spiel ist für Verbraucher immerhin noch einigermaßen nachvollziehbar, da die Menge in der Regel prominent auf der Packung steht. Wesentlicher schwieriger zu entlarven sind dagegen Änderungen der Inhaltsstoffe. Rahm, Rapsöl oder auch Marzipan und Kakao werden durch günstigere Alternativen, Füllstoffe oder Aromen ersetzt. Käufer haben kaum eine Chance, das zu bemerken. Niemand legt im Alltag alte und neue Zutatenlisten nebeneinander. Lebensmittelkontrolleure prüfen die Einhaltung von Gesetzen, nicht aber Preise und geänderte Rezepturen. Verbrauchern bleibt nur das gesunde Misstrauen, wenn im Handel neue Rezepte angekündigt werden.