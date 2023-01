Lauterbacher Stadtwerke möglichst sicher gegen Hacker

Die Abhängigkeit von IT-Prozessen, die wachsende Vielfalt an vertraulicher Information, Know-how, Kundendaten, persönlichen Daten, Verträgen, Entwicklungsdokumenten, Aufzeichnungen etc. müssen sicher verarbeitet und gegen Diebstähle und Angriffe von außen geschützt werden. Angesichts von vermehrten Hackerangriffen und Terrorgefahr sind die Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, die Sicherheit ihres Netzbetriebes nachzuweisen. Das IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet Betreiber kritischer Infrastrukturen, die für die Erbringung ihrer wichtigen Dienste erforderliche IT angemessen abzusichern. Die Ziele des IT-Sicherheitskatalogs sind die Sicherstellung der Verfügbarkeit der zu schützenden Systeme und Daten, die Sicherstellung der Integrität der verarbeiteten Informationen und Systeme und die Gewährleistung der Vertraulichkeit der verarbeiteten Informationen.