Lufthansa bringt neue Airline an den Start

„Analog zur Gründung von Eurowings Discover und Eurowings Europe Limited soll die Neugründung einer weiteren Konzerntochter genutzt werden, die bestehenden Tarifbedingungen etablierter Konzerngesellschaften zu umgehen und schlechtere Arbeitsbedingungen zum Konzernstandard zu machen“, kritisiert die Kabinengewerkschaft Ufo in einem Brief an die Beschäftigten.