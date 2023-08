Lufthansa erwartet eines der bisher besten Jahresergebnisse

Angesichts des anhaltend großen Interesses an Flügen erwartet Lufthansa in diesem Jahr ein um Sonderposten bereinigtes Ergebnis von mehr als 2,6 Milliarden Euro. Damit hat die Airline die Prognose konkretisiert, bislang war lediglich ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 1,5 Milliarden Euro erwartet worden. Das wäre eines der drei besten Ergebnisse in der Geschichte der Lufthansa. In seinem bisher besten Jahr 2017 hatte der Konzern einen bereinigten operativen Gewinn von knapp drei Milliarden Euro erzielt.