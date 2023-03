Merck schafft in Darmstadt Hunderte neue Arbeitsplätze

„Trotz der großen Herausforderungen haben wir unser Versprechen gehalten und alle Ziele erreicht. Alle Geschäftsregionen und Bereich haben zum Wachstum beigetragen“, sagte Belen Garijo, die Vorsitzende der Geschäftsleitung am Donnerstagvormittag in Darmstadt. Der Umsatz kletterte auch organisch, also aus eigener Kraft ohne Zukäufe, ordentlich auf 22,323 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Anpassungen (Ebitda pre) ebenfalls kräftig auf 6,85 Milliarden Euro. Und auch am Firmensitz in Darmstadt wächst das Unternehmen.