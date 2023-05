Mittelhessen, Wirtschaft, Politik: mittelhessen.de auf LinkedIn!

Deshalb betreiben wir eine Unternehmensseite dort und wollen alle Interessierten mit wichtigen Nachrichten aus Wetzlar und der Region Mittelhessen versorgen, in der so bedeutende Unternehmen wie Bosch, Buderus, Leica und viele mehr ihren Sitz haben. Aber auch wenn der Fokus auf unserer Politik- und Wirtschaftsberichterstattung liegt, werden auch die wichtigsten lokalen Nachrichten den Weg in Ihren Feed finden. Folgen Sie uns gerne!