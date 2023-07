Neue Chefredaktion bei der VRM

Uns Vier sind Ehrlichkeit und Transparenz sehr wichtig. Deshalb sprechen wir auch darüber, dass unsere Printprodukte aufgrund von wirtschaftlichen Faktoren wie Auflagenrückgängen, Papierpreisen, Energiekosten oder Personalmangel in der Zustellung unter einem großen Druck stehen. Das geht nicht nur der VRM so, sondern fast jedem Medienhaus in Deutschland. Deshalb werden wir in Zukunft auch Entscheidungen treffen müssen, die Mut erfordern. Mut für etwas Neues. Aber immer im Sinne unserer journalistischen Kernaufgabe als lokale und regionale Medienmarke. Ob ein modernes E-Paper, ein personalisiertes Angebot im Digitalen, eine breite Auswahl an Newslettern, Podcasts – und natürlich ein, trotz aller wirtschaftlicher Zwänge, hoch relevantes Printprodukt. Kurzum: Seriöser, kritischer, hintergründiger und auch unterhaltsamer Journalismus auf vielen Kanälen.