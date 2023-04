Neuer Opel-Chef hat für den Autobauer überraschende Pläne

Bei Opel sind Tausende Arbeitsplätze abgebaut worden. Wird die Belegschaft weiter schrumpfen?

Die Standorte in Deutschland sind sehr gut aufgestellt. In Kaiserslautern werden bislang Verbrennungsmotoren und Komponenten gebaut; in ein paar Jahren werden dort Batterien für Elektroautos hergestellt – von ungefähr 2.000 Mitarbeitern. In Eisenach haben wir jüngst eine Investition von 130 Millionen Euro für den Bau des elektrischen Grandland-Nachfolgers ab 2024 angekündigt. In Rüsselsheim fertigten wir noch vor zwei Jahren mit nur einer halben Schicht den Insignia in kleinen Stückzahlen– auf einer nicht elektrifizierbaren Plattform. Heute arbeitet das Werk mit dem neuen Astra, dem Astra Sports Tourer und dem DS4 in zwei Schichten. Auf einer topmodernen Multi-Energy-Plattform. Das ist der Weg, über den wir es schaffen, das Unternehmen und die Standorte zukunftssicher zu entwickeln. Und dann eröffnen sich Perspektiven für die Mitarbeiter. Wir stellen am Standort Software-Ingenieure und Lehrlinge ein. Im neuen Ausbildungsjahr bieten wir an den deutschen Standorten insgesamt 177 Ausbildungs- und Studienplätze an – alleine 120 in Rüsselsheim. Die Stellen sind schon fast alle besetzt.