Reiseversicherungen und ihre Wirksamkeit

Was bringt eine Auslandskrankenversicherung?

Die Versicherung übernimmt die Kosten für eine Behandlung im Ausland. Dazu zählen ambulante und stationäre Behandlungen, Arznei- und Heilmittel sowie ein medizinisch notwendiger Rücktransport. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt in Europa in der Regel nur für Leistungen, die in dem Reiseland üblich sind. Ein Rücktransport wird grundsätzlich nicht übernommen.