Deshalb betreiben auch wir eine Unternehmensseite dort und wollen alle Interessierten mit wichtigen Nachrichten aus den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden sowie dem Rhein-Main-Gebiet versorgen – eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen Deutschlands, in der neben dem Wein so bedeutende Unternehmen wie Biontech, Opel, die R+V Versicherung, Fraport, Lufthansa, Schott, das ZDF, Boehringer Ingelheim, die Universitätsmedizin Mainz und viele mehr ihren Sitz haben. Aber auch wenn der Fokus auf unserer Politik- und Wirtschaftsberichterstattung liegt, werden auch die wichtigsten lokalen Nachrichten den Weg in Ihren Feed finden. Folgen Sie uns gerne!