Schwalmtal: Über 100 Jahre dabei

In der letzten Arbeitswoche bevor bei Stehr in die Betriebsferien gestartet wurde, versammelte sich die Belegschaft ein weiteres Mal: Arnold Klein, seit fast 32 Jahren im Unternehmen tätig, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Klein hatte seine Tätigkeit am 1. Februar 1991 bei Stehr aufgenommen, zuerst als Schlosser in der Werkstatt, bevor er ins Lager wechselte. "Als Lagerist war er fortan maßgeblich am Aufbau unseres Ersatzteillagers beteiligt und hat über die Jahre durch sein enormes Wissen einen großen Anteil zum Wachstum und Erfolg unseres Unternehmens beigetragen, wofür ihm unsere Achtung und unsere Wertschätzung gewiss ist. Wir danken ihm, dass er uns so viele Jahre als verantwortungsvoller Mitarbeiter zur Verfügung gestanden hat und wünschen ihm alles Gute und viel Glück für seinen neuen Lebensabschnitt", erklärte Jürgen Stehr. Da Klein gerne wandert, erhielt er zum Abschied einen Reisegutschein ins Berechtesgadener Land.