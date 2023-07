Überraschende Wende: Opel übernimmt viele Leiharbeiter

Für die Übernahme der Zeitarbeiter kämpft der Betriebsrat. Von Beginn an forderte er „bei der zweiten Schicht einen möglichst hohen Anteil an festen Neueinstellungen“, wie es seinerzeit in einem Mitarbeiter-Flugblatt hieß. Die zweite Schicht in Rüsselsheim könne nicht nur mit der Einstellung von Leiharbeitnehmern aufgebaut werden. Die IG Metall rief dann Mitte Januar dieses Jahres zu einer Protestkundgebung auf. „Es gibt im Moment in Deutschland keinen Automobilhersteller, der wie Opel derartig viele Leiharbeiter beschäftigt und ihnen keine Perspektive auf Übernahme gibt“, kritisierte Ulrike Obermayr, die damalige erste Bevollmächtigte der IG Metall Darmstadt.