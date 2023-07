Verkaufsstart für vergünstigtes Deutschlandticket

Wiesbaden/Mainz. Der Vorverkauf läuft, am 1. August ist es so weit. Mit dem Hessenpass mobil können Menschen ohne oder mit geringem Einkommen ein auf 31 Euro vergünstigtes Deutschlandticket kaufen und losfahren. Und zwar bundesweit und nicht wie zunächst geplant nur in Hessen. In Rheinland-Pfalz gibt es diese günstige Variante für Bezieher von Wohn- und Bürgergeld, Sozialhilfe oder Asylbewerberleistungen bisher nicht. Doch es gibt auch Kritik von Sozialverbänden.