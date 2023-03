Wärmepumpe und Pelletheizung: Hat sich die Lage entspannt?

Doch Verbraucherschützer mahnen zur Besonnenheit. „Als Hausbesitzer sollte man jetzt erst mal abwarten, wie die endgültige Fassung des Gebäudeenergiegesetzes aussieht. Hier ist vor allem wichtig, welche Ausnahmeregelungen es geben wird“, betont Hans Weinreuter, der Fachbereichsleiter Energie/Bauen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wenn die vorhandene Heizung jünger sei als zehn Jahre, „sollte man daher nicht in Hektik verfallen“. Sei sie an die 20 Jahre alt oder sogar älter, gebe es in absehbarer Zeit Handlungsbedarf. „Hier sollten die möglichen Alternativen geprüft werden und verschiedene Angebote eingeholt werden“, so Weinreuter. Aber wie ist die Lage bei alternativen Heizsystemen auf Basis erneuerbarer Energien – also bei Wärmepumpen, Holzpelletanlagen und Solarthermie?