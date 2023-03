Warnstreik am Montag: Das müssen Sie wissen

Wie wird an den Flughäfen gestreikt?

Bestreikt werden von Verdi auch in großem Umfang die deutschen Flughäfen, fast alle sind betroffen - laut Flughafenverband ADV können etwa 380.000 Geschäfts- und Privatreisende nicht abheben. Am größten Airport in Frankfurt etwa kommt der Passagierverkehr zum Erliegen. Der Flughafen hat Passagiere gebeten, am Montag nicht zu kommen. „Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen“, seien aufgrund des Warnstreiks ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft Fraport mit. Auch Umsteigeverkehre könnten nicht stattfinden. Die Warnstreiks an Flughäfen betreffen einerseits die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, zum anderen örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Am Flughafen Hahn im Hunsrück hingegen sollen weiterhin Maschinen abheben. „Der Flugverkehr wird planmäßig erfolgen“, teilte der einzige größere Airport in Rheinland-Pfalz mit. Jürgen Jung von der Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz und im Saarland sagte der dpa: „Wir haben den Flughafen Hahn rausgenommen, weil die Kollegen dort andere Probleme haben. Sie müssen sich Existenzfragen stellen.“ Jung bezog sich damit auf die Insolvenz des Airports, an dem das Land Hessen noch 17,5 Prozent hält.