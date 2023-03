Warnstreik der Ärzte heute an Kliniken in sechs Bundesländern

Hessen / Rheinland-Pfalz. Ärztinnen und Ärzte an Kliniken in sechs Bundesländern treten am Donnerstag in einen ganztägigen Warnstreik. Der Berufsverband Marburger Bund hat zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen und erwartet zu einer zentralen Kundgebung in München (13 Uhr) mehrere Tausend Teilnehmer, wie eine Sprecherin mitteilte.