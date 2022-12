Deshalb starten wir nun eine Unternehmensseite dort und wollen alle Interessierten mit wichtigen Nachrichten aus den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden sowie dem Rhein-Main-Gebiet versorgen – eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen Deutschlands, in der neben dem Wein so bedeutende Unternehmen wie Biontech, Opel, die R+V Versicherung, Fraport, Lufthansa, Schott, das ZDF, Boehringer Ingelheim, die Universitätsmedizin Mainz und viele mehr ihren Sitz haben. Aber auch wenn der Fokus auf unserer Politik- und Wirtschaftsberichterstattung liegt, werden auch die wichtigsten lokalen Nachrichten den Weg in Ihren Feed finden. Folgen Sie uns gerne schon jetzt, wir starten mit dem Veröffentlichen von Inhalten am Montag (12. Dezember).