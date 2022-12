Die Nachrichtenportale der VRM sind neu!

Wie es oft in Großprojekten ist: Wir haben längst noch nicht alles umgesetzt, was wir machen möchten. Schauen Sie also regelmäßig bei uns vorbei, um neue Funktionalitäten zu entdecken. Und seien Sie etwas geduldig mit uns, wenn in den ersten Tagen doch noch Fehler auftauchen. Wir freuen uns auf Ihre Hinweise an relaunch@vrm.de . Lassen Sie uns gerne auch wissen, wie Sie Ihr neues Nachrichtenportal finden.