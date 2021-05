Corona ändert die Arbeitswelt: Wird Homeoffice jetzt die Regel?

Carsten Wirth (57) ist seit 2014 Professor im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Hochschule Darmstadt. Seine Arbeitsgebiete sind Arbeitswissenschaft, Personal und Organisation. Vorher war er Professor für Verwaltung und Netzwerkarbeit an der Hochschule Kempten, arbeitete in einer Unternehmensberatung und als Trainer in der Erwachsenenbildung. Er hat Volkswirtschaft studiert (Mannheim, Leeds, Berlin) und in BWL promoviert. (ain)