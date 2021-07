3 min

Elektrische Zukunft: So will Opel den Wandel meistern

Ab 2028 wird es zumindest in Europa nur noch batterieelektrische Autos von Opel geben. Die Stellantis-Strategie ist also klar, was das für die Beschäftigten heißt, aber keineswegs.

Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen