Volksbank Lauterbach-Schlitz leistet Beitrag zum Erhalt der...

Alexander Schagerl (links) und Norbert Lautenschläger freuen sich über das Spendenvolumen. (© Volksbank)

LAUTERBACH - Das Jahr 2022 hat die heimischen Vereine erneut vor große Herausforderungen gestellt. Auf der einen Seite waren die Einnahmen pandemiebedingt oft noch gering, auf der anderen Seite haben sich die steigenden Energiekosten zu einer weiteren großen Belastungsprobe entwickelt. Vereinsangebote, die Geld in die Kasse spülten, brachen in den letzten beiden Jahren weg und zusätzlich hatten die Vereine mit Mitgliederaustritten zu kämpfen. Jetzt kommt auch noch die Energiekrise dazu, was gerade Vereine mit eigenem Vereinsheim in eine schwierige Situation bringt.

Die Volksbank Lauterbach-Schlitz möchte daher ein Zeichen setzen und die Vereine auch im Jubiläumsjahr wieder mit einer Spende unterstützen. „Die Vereinslandschaft in unserer Region ist sehr vielfältig. Wir wollen dazu beitragen, dass dies auch künftig so bleibt“, so Vorstandsvorsitzender Norbert Lautenschläger. „Vereine sind unverzichtbar für den Erhalt des sozialen Miteinanders und eine gut funktionierende Gesellschaft“, ergänzt Vorstand Alexander Schagerl.

Das Spendenvolumen der Volksbank konnte im Jubiläumsjahr auf 65.000 Euro ausgeweitet werden. Mehr als 100 Vereine in der Region profitieren davon. „Daher konnten wir in diesem Jahr auch die Förderung an der einen oder anderen Stelle etwas ausweiten“, resümieren die beiden Volksbank-Vorstände stolz. Das Spendenvolumen speist sich zu einem Großteil aus dem Zweckertrag des Gewinnsparens. Die Spendenhöhe für die einzelnen Vereine ist von vielen verschiedenen Kriterien abhängig. Unter anderem ist die Größe des Vereins sowie das Engagement für Kinder und Jugendliche ausschlaggebend. Anträge für die Vereinsförderung 2023 können ab 1. Februar über die Homepage der Volksbank gestellt werden.