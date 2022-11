Jetzt teilen:

SÜDHESSEN - Im vergangenen Jahr sind in Hessen so viele Unternehmen gegründet worden wie seit 2016 nicht mehr. 61.300 Gewerbe wurden angemeldet, 50.600 Betriebe verschwanden vom Markt. Damit wurden 10.700 Unternehmen mehr an- als abgemeldet. Die meisten Gründungen gab es in den Branchen Handel, Dienstleistungen und im Baugewerbe. Auch in Südhessen wurden mehr Unternehmen gegründet als verschwanden.

Die neuen Daten gehen aus dem Gründerreport des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK) und der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern hervor. 37 Prozent der Existenzgründer von Einzelunternehmen in Hessen waren Frauen. Der Anteil ausländischer Staatsbürger am Gründungsgeschehen betrug 27 Prozent und war damit im Verhältnis zum Anteil an der Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich hoch.

Die Situation im IHK-Bezirk Darmstadt ist vergleichbar. 10.500 Betriebe wurden angemeldet, 8700 Betriebe verschwanden vom Markt. Die meisten Gründungen wurden in den Branchen Handel, Dienstleistungen und im Baugewerbe registriert. 35 Prozent der Gründer von Einzelunternehmen im Regierungsbezirk Darmstadt waren Frauen, das ist ein Prozent mehr als im letzten Jahr.

Der Anteil ausländischer Staatsbürger am Gründungsgeschehen betrug 18 Prozent und ist den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

„Die Zahlen stimmen zuversichtlich“, erklärt Kirsten Schoder-Steinmüller, Präsidentin des HIHK. „Denn allen Herausforderungen zum Trotz: In Hessen wurden so viele Betriebe gegründet wie seit fünf Jahren nicht mehr. Das lässt erahnen, welche Gründungsdynamik bei besseren Bedingungen möglich wäre. Von der Politik wünschen wir uns Bürokratie-Erleichterungen für Gründer, vereinfachte Steuerregeln und einen besseren Zugang zu Finanzierungsmitteln.“

Die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, Susanne Haus, fordert eine stärkere Berufsorientierung für junge Menschen. Die Einführung eines Schulfachs „Arbeitslehre“ an allen Schulen sei eine gute Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern das Thema Wirtschaft und damit einen gewissen Gründergeist näherzubringen.

Die hessischen Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern bieten zur Existenzgründung und Nachfolge kostenfreie Orientierungsberatungen an. Allein 2021 haben sie nach eigenen Angaben 18.600 Informations- und Beratungsgespräche geführt. Daneben fanden rund 1000 Veranstaltungen, Sprechtage oder Seminare statt.

Auch die IHK Darmstadt bietet Existenzgründern aus ihrem Bezirk kostenfreie Orientierungsberatungen an. Darüber hinaus haben die Gründerinnen und Gründer in der digitalen Gründungswerkstatt Hessen (www.gruendungswerkstatt-hessen.de) die Möglichkeit, ihr Geschäftskonzept zu entwickeln und sich dabei von einem Online-Tutor unterstützen zu lassen. Die IHK Darmstadt unterstützt mit einem kostenfreien Beratungsangebot und individuellen Einzelberatungen Interessenten an einer Nachfolge bei der Leitung eines Unternehmens.