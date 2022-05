2 min

24-Stunden-Einkauf: Was Tegut mit Mini-Supermärkten plant

Seit vier Wochen kann man in Hanau am Bahnhof in einem „Teo“ rund um die Uhr einkaufen. Aber Tegut hat mit diesem Konzept im Rhein-Main-Gebiet noch mehr vor.

Von Christiane Stein Reporterin Wirtschaft