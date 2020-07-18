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Samstag, 18.07.2020 - 00:00
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800 Stellen sollen weg: Job-Angst bei Sanofi in Höchst

Gegen die Pläne von Sanofi, in Höchst 800 der 8000 Jobs zu streichen, kündigen Arbeitnehmervertreter harten Widerstand an. Besonders die vielen befristet Beschäftigten haben Angst.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Sanofi-Beschäftige befürchten, dass der Standort in Frankfurt verkleinert wird und nicht nur die dort angesiedelte Forschung verlieren könnte. Foto: Sanofi

Sanofi-Beschäftige befürchten, dass der Standort in Frankfurt verkleinert wird und nicht nur die dort angesiedelte Forschung verlieren könnte. (Foto: Sanofi)

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