Ab geht die Post

NEUER ANLAUF

Lebensmittel im Haus zu haben, ohne das Haus zu verlassen – das bietet die Post derzeit in Heinsberg an. Und profitiert vom elfwöchigen Test mit „Meine Landpost“ auch im Odenwaldkreis. Bei Älteren und Familien mit Kindern kam der Lieferservice per Elektro-Streetscooter gut an.