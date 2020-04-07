Dienstag, 07.04.2020 - 00:00
3 min
Ab geht die Post
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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NEUER ANLAUF
Lebensmittel im Haus zu haben, ohne das Haus zu verlassen – das bietet die Post derzeit in Heinsberg an. Und profitiert vom elfwöchigen Test mit „Meine Landpost“ auch im Odenwaldkreis. Bei Älteren und Familien mit Kindern kam der Lieferservice per Elektro-Streetscooter gut an.
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