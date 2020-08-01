Samstag, 01.08.2020 - 00:00
4 min
Abwarten, bis die Makler-Courtage geteilt wird?
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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FRAGE DES ALTERS
Mit oder ohne Immobilienmakler verkaufen? Diese Frage stellen sich die meisten Eigentümer, wenn es um den Verkauf der eigenen vier Wände geht. Überraschend ist, dass dies je nach Alter zu variieren scheint. Nach einer aktuellen Online-Umfrage des Immobiliendienstleisters McMakler setzen vor allem die 51- bis 60-Jährigen auf Makler (35,6 Prozent). Es folgt die Altersklasse 41 bis 50 Jahre mit 23,5 Prozent vor den 61- bis 70-Jährigen mit 20,8 Prozent.
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