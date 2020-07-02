Achtung, Markenschutz! „Webinar“ wird zum Tabu-Wort

Gerade in Corona-Zeiten ist der Begriff in aller Munde, doch jetzt wird vor seiner Verwendung gewarnt. „Webinar“ ist nämlich als Wortmarke geschützt. Die Nutzung kann teuer werden.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 02.07.2020 um 11:23 Uhr publiziert.