ADAC-Studie: Spritpreise vor Tankrabatt deutlich gestiegen

MÜNCHEN - Wenn es um die Entlastung durch den Tankrabatt geht, kommt es selbstverständlich auch auf die Ausgangsbasis an. Eine ADAC-Auswertung zeigt nun, dass in der letzten Woche vor der Energiesteuersenkung die Kraftstoffpreise noch einmal kräftig angezogen haben. Danach ist der Preis für einen Liter Super E10 binnen einer Woche um 6,1 Cent gestiegen und kostete im Mai im bundesweiten Mittel 2,151 Euro. Auch der Preis für Dieselkraftsoff hat demnach im Monat vor dem Tankrabatt einen weiten Satz nach oben gemacht. Ein Liter kostete Ende Mai im Schnitt 2,044 Euro - das sind laut ADAC fünf Cent mehr als in der Vorwoche.

Im Mittel des Monats Mai kostete ein Liter Super E10 2,064 Euro und damit nur um einen halben Cent weniger als im bisherigen Rekordmonat März (2,069 Euro/Liter). Diesel kostete im Mai im Schnitt 2,033 Euro und damit um 10,7 Cent weniger als im teuersten Monat März (2,140 Euro/Liter). Benzin wurde zum Monatsende sukzessive teurer und lag am 31. Mai mit 2,151 Euro je Liter Super E10 auf dem Monatshöchststand. Diesel war mit einem Tagesmittel von 2,085 Euro je Liter am 5. Mai am teuersten.

Laut ADAC ist der Anstieg der Kraftstoffpreise in den vergangenen Tagen weitgehend den höheren Rohölnotierungen geschuldet. Allerdings sei das Preisniveau zuvor bereits über Wochen hinweg massiv überhöht, kritisiert der Verband. „Daran hat sich bis heute nichts geändert“, sagte ein ADAC-Sprecher. Unabhängig von der Steuersenkung, die seit dem heutigen 1. Juni wirksam ist, gebe somit es bei beiden Kraftstoffsorten somit weiterhin deutliches Potenzial für Preissenkungen.

Die Energiesteuer auf Kraftstoffe sinkt in Deutschland in den Monaten Juni, Juli und August auf die Höhe der Mindeststeuersätze der EU. Die Mineralölkonzerne sollen an den Zapfsäulen die Rabatte an die Endverbraucher direkt weitergeben. Tun sie das in vollem Umfang, wird Benzin um rund 35 Cent günstiger, Diesel um knapp 17 Cent. Auch für Autogas (CNG und LNG) sind Flüssiggas (LPG) greifen in diesen drei Monaten Steuerrabatte.

Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, sich vor dem Tanken über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Gerade weil einzelne Tankstellen die Steuersenkung möglicherweise verzögert oder nur teilweise an die Verbraucher weitergeben könnten, sei ein Preisvergleich sinnvoll und wichtig. Weiterhin rät der ADAC: Wer abends tankt, kann regelmäßig mehrere Euro gegenüber den Morgenstunden sparen.