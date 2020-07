Anlage-Tipps: Investieren wie ein Tausendfüßler

Buch und Mensch

Prof. Dr. Hartmut Walz ist seit 1993 Professor für Betriebswirtschafslehre, insbesondere Bankbetriebslehre an der Hochschule Ludwigshafen. Er widmet sich immer wieder der Frage, wie es uns gelingt, in finanziellen Fragen (noch) besser zu entscheiden. Walz hat vor seiner Hochschulkarriere selbst eine Banklehre absolviert. Auf seinem Finanzblog (www.schliesslich-ist-es-ihr-geld.de) kämpft er dafür, dass niemand ein „LeO“ wird. „Die Abkürzung steht bei Insidern in der Finanzdienstleistungsbranche für „Leicht erreichbares Opfer“ – also für Kunden, die wenige Kenntnisse haben, aber den Willen, irgendwie Geld anzulegen“, sagt er. Diese Kombination von Beeinflussbarkeit und Sparfähigkeit werde oftmals schamlos ausgenutzt. Der Professor für Bankbetriebslehre teilt sein Wissen, damit es immer mehr informierte, mündige und selbstständige Privatanleger gibt. Im Herbst vergangen Jahres veröffentlichte er den Ratgeber „Ihre Finanzen fest im Griff. Erfolgreiche Geldanlage und Vorsorge in der Nullzinswelt“ (Haufe-Verlag, 11,95 Euro). Gerade ist sein neues Buch erschienen: „Einfach genial entscheiden im Falle einer Finanzkrise. Konstruktive Crashgedanken“ (Haufe-Verlag, 19,95 Euro).