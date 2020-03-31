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Dienstag, 31.03.2020 - 00:00
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Anleger im Goldrausch

Ein nie da gewesener Run auf das gelbe Edelmetall trifft derzeit auf eine weltweit historisch hohe Nachfrage. Grund ist die Corona-Pandemie und die große Unsicherheit.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Fachleute halten einen Anstieg des Goldpreises auf bis zu 2000 Dollar für die Feinunze (31,1 Gramm) für möglich. Foto: dpa

Fachleute halten einen Anstieg des Goldpreises auf bis zu 2000 Dollar für die Feinunze (31,1 Gramm) für möglich. (Foto: dpa)

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SICHER LAGERN
Physisches Gold steht hoch im Kurs. Auch bei Langfingern. Wer sich Barren und Münzen anschafft, um auf Nummer sicher zu gehen in unsicheren Zeiten, sollte auch an die Aufbewahrung denken. Denn wer nicht selbst einen soliden Safe besitzt, sollte das Gold dann am besten im Bankschließfach lagern. Das aber kostet Gebühren.
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