Anleger im Goldrausch

SICHER LAGERN

Physisches Gold steht hoch im Kurs. Auch bei Langfingern. Wer sich Barren und Münzen anschafft, um auf Nummer sicher zu gehen in unsicheren Zeiten, sollte auch an die Aufbewahrung denken. Denn wer nicht selbst einen soliden Safe besitzt, sollte das Gold dann am besten im Bankschließfach lagern. Das aber kostet Gebühren.