Anleger treten nach Kursrally auf die Bremse

Frankfurt/Main - Nach dem Vortagessprung des Dax auf ein Hoch seit dem Corona-Crash sind die Anleger wieder vorsichtiger geworden.

Anfangs bewegte sich der Leitindex im engen Rahmen um die 12.850 Punkte. Am Nachmittag fiel er um 0,63 Prozent auf 12.848,89 Zähler. Am Vortag war er angetrieben von der Hoffnung auf einen Coronavirus-Impfstoff nur knapp an der Marke von 13.000 Punkten gescheitert.

Wirtschaftsdaten aus China wurden am Markt als kleine Belastung angesehen. Zwar erholte sich Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als gedacht vom Corona-Einbruch, enttäuschende Einzelhandelszahlen schürten allerdings neue Sorgen um die Konsumbereitschaft der Chinesen. «Die Corona-Krise kann also selbst das normalerweise wachstumsstarke China nicht so einfach abschütteln», kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Keine eindeutigen Impulse gingen im Tagesverlauf von der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Nach der jüngsten Ausweitung der beispiellosen Anti-Krisen-Maßnahmen in der Corona-Pandemie mit zusätzlichen Wertpapierkäufen legen Europas Währungshüter dieses Mal eine Pause ein. Auch die Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde gab den Finanzmärkten zunächst keine eindeutigen Impulse.

Mit dem Dax ging es am Donnerstag auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,7 Prozent bergab. In New York zeichnete sich für den Dow Jones Industrial derweil ein 0,6 Prozent schwächerer Start ab. Aktuelle Unternehmensberichte aus dem US-Bankensektor wie auch frische US-Wirtschaftsdaten waren am Donnerstag auf den ersten Blick eher durchwachsen ausgefallen.

Der deutsche MDax gab derweil weniger stark um 0,16 Prozent auf 27 036,55 Zähler nach. Nachrichtlich machten die dort gelisteten mittelgroßen Werte und die Nebenwerte im SDax auch die größeren Schlagzeilen als die 30 Dax-Werte. Zyklische Werte wie zum Beispiel Infineon, MTU oder Continental lagen weit hinten im Leitindex.

Der Euro kostete im Zuge der Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) 1,1411 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die EZB am Vortag auf 1,1444 Dollar festgesetzt.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen fielen am Donnerstag überwiegend. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 145,10 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug leicht von minus 0,48 Prozent am Vortag auf minus 0,47 Prozent. Der Bund Future legte um 0,24 Prozent auf 176,48 Punkte zu.

