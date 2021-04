Anne Nothing kämpft um Tausende Jobs bei Continental

Zur Person

Anne Nothing (41) kommt ursprünglich aus der Region bei Dresden, hat in Leipzig Drucktechnik studiert und stieg 2004 bei Continental ein. In Babenhausen begann sie in der Siebdruckerei. Dort und in anderen Abteilungen, unter anderem in Prozessoptimierung und Endmontage, arbeitete sie in leitender Funktion. Im Betriebsrat ist sie seit 2014, im vergangenen Jahr wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Ihre Motivation: „Ich wollte für das Werk kämpfen. Das konnte es nicht gewesen sein.“