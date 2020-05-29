Freitag, 29.05.2020 - 00:00
3 min
Anstoßen ohne Abstand - wann geht das wieder?
Von Christiane Stein
Reporterin Wirtschaft
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HENKELL FREIXENET IN ZAHLEN
Seit August 2018 gehört Freixenet zu 50,6 Prozent zu Henkell, der Sekt-, Wein- und Spirituosensparte der Oetker-Gruppe. 2019 ist somit das erste volle Geschäftsjahr nach der Übernahme. Der Nettoumsatz ohne Sekt- und Alkoholsteuer stieg in diesem Zeitraum um 28,8 Prozent auf 1,056 Milliarden Euro. Inklusive Sekt- und Alkoholsteuer betrugt der Zuwachs 25 Prozent (1,29 Milliarden Euro Umsatz).
Rechnet man beim Vergleich der Zahlen die Freixenet-Übernahme und Währungseffekte heraus, ergibt sich ein Umsatzrückgang von 1,7 Prozent. Begründung: weltweit sei margenschwaches Geschäft zurückgefahren worde.
Das Unternehmen ist nach der Fusion mit einem weltweiten Marktanteil von 9,7 Prozent Marktführer. Der Gesamtabsatz belief sich 2019 auf 422,3 Millionen Flaschen. Davon entfielen 262,4 Millionen Flaschen auf Schaumwein, der in 150 Ländern vermarktet wird.
Rechnet man beim Vergleich der Zahlen die Freixenet-Übernahme und Währungseffekte heraus, ergibt sich ein Umsatzrückgang von 1,7 Prozent. Begründung: weltweit sei margenschwaches Geschäft zurückgefahren worde.
Das Unternehmen ist nach der Fusion mit einem weltweiten Marktanteil von 9,7 Prozent Marktführer. Der Gesamtabsatz belief sich 2019 auf 422,3 Millionen Flaschen. Davon entfielen 262,4 Millionen Flaschen auf Schaumwein, der in 150 Ländern vermarktet wird.
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