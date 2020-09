Weitere Fakten

. Nach den neuesten statistischen Zahlen vom Juli waren in Hessen 2,62 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet das ein Minus von 0,4 Prozent. In Rheinland-Pfalz sind es 1,43 Millionen Frauen und Männer mit echten Jobs, was einen Rückgang um 0,5 Prozent bedeutet. Unterm Strich sind das über vier Millionen vollwertige Arbeitsplätze in der Region.