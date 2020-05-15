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Freitag, 15.05.2020 - 00:00
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Ärger über teuren Friseurbesuch

Den Friseurbesuch haben viele vermisst. Entsprechend gut besucht sind derzeit die Salons, wo die Zwangspause viel Geld gekostet hat. Das rechtfertigt aber sicher nicht jeden Preisaufschlag.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Kompliziert geworden ist der Friseurbesuch. Und er kostet auch mehr. Das sorgt bisweilen für Unmut. Foto: dpa

Kompliziert geworden ist der Friseurbesuch. Und er kostet auch mehr. Das sorgt bisweilen für Unmut. (Foto: dpa)

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Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Achim Preu Kommentar zur Friseurbranche: Maß halten
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