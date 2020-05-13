Mittwoch, 13.05.2020 - 00:00
3 min
Auf alle Fälle schnell mit der Bank sprechen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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WENIG ÄNDERUNG
Es gibt Banken, die jetzt konservativer kalkulieren. Sie verlangen eine höhere anfängliche Tilgung oder mehr Eigenkapital. Meist ist ihre Kreditvergabepraxis aber geblieben, so Vermittler Dr. Klein, der mit 400 Instituten kooperiert. Auch Vollfinanzierungen seien weiterhin möglich.
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