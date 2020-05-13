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Mittwoch, 13.05.2020 - 00:00
3 min

Auf alle Fälle schnell mit der Bank sprechen

Droht die Zwangsversteigerung des Hauses? Platzt der Traum vom Eigenheim? Viele treiben momentan derlei Ängste um. Doch es gibt durchaus Lösungen.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Ein stabiles Fundament braucht jedes Haus – vor allem in Corona-Zeiten. Foto: dpa

Ein stabiles Fundament braucht jedes Haus – vor allem in Corona-Zeiten. (Foto: dpa)

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WENIG ÄNDERUNG
Es gibt Banken, die jetzt konservativer kalkulieren. Sie verlangen eine höhere anfängliche Tilgung oder mehr Eigenkapital. Meist ist ihre Kreditvergabepraxis aber geblieben, so Vermittler Dr. Klein, der mit 400 Instituten kooperiert. Auch Vollfinanzierungen seien weiterhin möglich.
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