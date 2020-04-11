Samstag, 11.04.2020 - 00:00
3 min
Aussitzen, aussteigen oder anlegen?
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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EXPERTENWISSEN
Der Artikel basiert auch auf Aussagen von Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank, Ralf-Joachim Götz, Chefvolkswirt der Deutsche Vermögensberatung AG, der Verbraucherzentrale Bundesverband, Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Onlineportals Finanztip.de, den Finanzplattformen Biallo.de und FMH.de sowie dem Kapitalmarktexperten Georg Sell, Geschäftsführer der GSC Beratungsgesellschaft in Wiesbaden.
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