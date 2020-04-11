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Samstag, 11.04.2020 - 00:00
3 min

Aussitzen, aussteigen oder anlegen?

Was derzeit am besten mit seinem Geld machen, das fragen sich viele. Es gibt reichlich Chancen, aber auch Risiken bei Aktien, Gold oder Immobilien.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Der Boden für finanzielle Entscheidungen ist derzeit wackelig. Da gilt es besonnen und überlegt zu handeln. Foto: dpa

Der Boden für finanzielle Entscheidungen ist derzeit wackelig. Da gilt es besonnen und überlegt zu handeln. (Foto: dpa)

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EXPERTENWISSEN
Der Artikel basiert auch auf Aussagen von Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank, Ralf-Joachim Götz, Chefvolkswirt der Deutsche Vermögensberatung AG, der Verbraucherzentrale Bundesverband, Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Onlineportals Finanztip.de, den Finanzplattformen Biallo.de und FMH.de sowie dem Kapitalmarktexperten Georg Sell, Geschäftsführer der GSC Beratungsgesellschaft in Wiesbaden.

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