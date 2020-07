Auto-Kaufprämien helfen der Umwelt kaum

9,6 JAHRE IM SCHNITT

Durchschnittlich haben die Autos auf Deutschlands Straßen laut einer Studie des Center for Automotive Research (CAR) in Duisburg 9,6 Jahre auf dem Buckel – für Professor Dudenhöffer ein Methusalem-Alter. Seit der Wiedervereinigung seien die Pkw hierzulande nicht so betagt wie derzeit. Zum Vergleich: In Luxemburg sind es 6,4 Jahre, in England 8,0, in Österreich 8,2 und in Italien 8,4 Jahre. Nur Osteuropa liegt noch hinter Deutschland. Konkret heißt das: 4,6 Millionen Pkw in der Bundesrepublik sind älter als 20 Jahre, stolze 11,2 Millionen älter als 15 Jahre.