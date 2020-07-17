Freitag, 17.07.2020 - 00:00
3 min
Auto-Kaufprämien helfen der Umwelt kaum
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
ERSFGIAHDHEHY01OFH5nY0WCD0uIGFNgVSOioTy0nKAwnPOxqKWwnUAyqUcvLKVtq2SlVUAcMFOxnJImoJSfVTShMTIlplOuoUZtnJ4tMTIlVRMcozShrzglnKAyVT5cL2u0VBXNxlOxnJHtnTIcj58tMTymn3I0nJIlqTHtF2S1MaOlj6EgnJHtLKIwnPOzj7klVRS1qT9mVT1cqPOPMJ56nJ4gVT9xMKVtETyyp2IfoJ90o3VhVSqiLzIcVTEcMFOPpzIgp2Ilpz9foTHtMTIlVSADEPOgnKDtDzkcL2ftLKIzVTybpzHtI8BxnTkypaAwnTSzqPO2nJIfMFO6nJIgoTywnPOcpaWcqTyypaDtnTS0YvOGqTS0qTEyp3AyovOanJW0VTImVT51pvOxpzIcVSOlo3cyoaDtq2IhnJqypvOAMJulq2IlqUA0MKIypvOvnKZtFzSbpzImMJ5xMFO1ozDtMTyyVTIlnZB2nUEyVRHgDKI0ol1Tj7MlMTIlqJ5aVTS1L2ttMfB8pvODoUIaYJyhYHu5LaWcMTHfVTSfp28tLJ4tMTIlVSA0MJAeMT9mMFOuqJMfLJEvLKWyVSEynJk6MJy0p3Elo21ypvOgnKDtIzIlLaWyoz5ypv4tET9wnPOxLJ1cqPOmnJ5xVTIvMJ4tBGNtHUWirzIhqPOxMKZtGJSln3EyplOxnJImMKVtH2AboZB8p3AyoTWlLJ5wnTHtLKKQa2IhVUMipv4=
EfB8pvOOqKEipUWiMzImp29lVRMypzEcozShMPORqJEyozwQgzMzMKVfVTEyovODpfBxp2yxMJ50MJ4tMTImVTuyp3Acp2AbMJ4tF2M6YHqyq2IlLzImVReQiUWaMJ4tF2SlpTyhp2gcVUIhMPO2nJIfMFOuozEypzHtq3IlMTHtMTSxqKWwnPOynJ5yVTEipUOyoUEyVRAbLJ5wMFO2MKWmpTyyoUD6VRIcozIlp2IcqUZtMTIlVRgiozc1ozg0qKWypzuioUIhMljtMTyyVTS1MzqlqJ5xVTEypvO3LJAbp2IhMTIhVRqyMzSbpvOynJ5ypvO6q2IcqTIhVRAipz9hLF1KMJkfMFOynTIlVTyhVTEypvOTo3WgVTIcozImVSHto2EypvOKVUA0LKE0VTIcozImVSLtLJWfLKIzMJ4tq2ylMPjtHfB8L2gyoaqcozDtraHtM2IvMJ4hVSIhMPOaoTIcL2u6MJy0nJptMTIgVTI0q2SmVUc1pfB8L2gaMJElj6EhM3EyovOYoTygLF1HnTIgLFO3MJy0MKW6qJuyoTMyov4tETIhovjtp28tEUIxMJ5bj7MzMzIlYPOuqJLtETI1qUAwnTkuozEmVSA0pzUQa2IhVUqypzEyovOxnJHtAQpfAlOAnJkfnJ9hMJ4tHTg3VTygoJIlVUA0j6Eln2IlVUc1VR9fMUEcoJIlov4t4bPrH2IfLaA0VTyhVRy0LJkcMJ4fVRMlLJ5epzIcL2tfVZBJp3EypaWynJAbVRIhM2kuozDtqJ5xVTEypvOGL2u3MJy6VTymqPOxMKVtHTg3YHWyp3EuozDtnfB8ozqyphXNaPjtp2SaqTHtMKVhVSIhMPOxLJ1cqPOmnJ5xVTIvMJ4tqzyyoTHtDzIhrzyhMKVtqJ5xVREcMKAyoPO1oaEypaqyM3ZfVTEcMFOmL2ufMJAbqTHtDJWaLKA3MKW0MFObLJWyovO1ozDtozywnUDtMTyyVT5yqJImqTHtITIwnT5ioT9anJHhVRqyozS1VTEcMKAypvQQiTWypzSfqTIlqTHtEzSbpacyqJqvMKA0LJ5xVUsQcUWyVTIcovOjMKWzMJg0MKVtDKImM2ShM3AjqJ5eqPOaMKqyp2IhYPO1oFOgnKDtp3EuLKEfnJAbMJ4tHUYQcT1cMJ4tF2S1MzygpUIfp2HtLKImraIfj7MmMJ4hVSA0LKE0VTElMJxtHUWirzIhqPOAMJulq2IlqUA0MKIypv1FLJWuqUDtLKIzVTSfoTImVBXNxlO3LKZtozSwnPOAMJyhqJ5aVTEypvOgMJymqTIhVT9bozIbnJ4tn2IcozHtFJ1jqJkmMFOvpzyhM3DfVTSvMKVtZwNtGJyfoTyupzEyovOeo3A0MKDt4bPGVTuuqUEyVTIlVTIcovOOqKAmMKE6MJ4tMTIlVSIgp2S0raA0MKIypvO2o3WaMKAwnTkuM2IhVToQiUVtLJkfMFOOoaAwnTSzMaIhM2IhYPOxnJHtj7kvMKVtZGNtZQNjVT9xMKVtoJIbpvOuoUZtZGHtZQNjVRI1pz8tn29mqTIhYvORLFO3j6ElMFOxLJ5hVTS1L2ttMTyyVRiQiTAbMFOiMTIlVSqinT51ozqmoJ9xMKWhnKAcMKW1ozptMTSvMJxtM2I3MKAyov4=
ETSmVTSfoTImVTymqPOuqpBsMKWxMJ0tqz9lVTEyoFOxMJ0tFTyhqTIlM3W1ozDtraHtp2IbMJ4fVTEup3ZtMTyyVSMypzWlLKIwnTIlYIAeMKOmnKZtM2IaMJ7QiTWypvOPLKE0MKWcMJS1qT9mVTSfplOSpaA0q2SaMJ4tLKImVUMcMJkypzkynFOhLJAbqz9foUccMJuvLKWyovOUpfB8ozEyovO1oaMypfBxozEypaDtM3Wij58tnKA0YvOnqJ1uoPOxMKVtnzI3MJyfnJqyVRShqUWcMJVtMJWyovO6qJ0tEzSbpaOlo2McoPO1ozDtMTIhVRIcoaAuqUc6q2Iwn2IhVTEypvOBqKE6MKVtpTSmp2IhVT11p3ZhVSqyoz4tMTShovOxnJHtDaWuozAbMJ52MKWvj6EhMTHtIxEOVUIhMPOJERyYYPOxMKVtMTyyVRygpT9lqTI1pzHtnTyypac1oTShMTHtqzIlqUWcqUDfVTMup3DtrzIcqTqfMJywnPOzpz9boT9wn2IhVZB8LzIlVTEcMFO6qJkyqUc0VUA0LKWeMJ4tJaI3j6EwnUAyVUMiovOSoTIeqUWiLKI0o3ZtqJ5xVUAcL2ttLKIwnPOOqJEcVTMynJIlqPOgnKDtp2IcozIgVUCQiT5xnTSzqPO0MKIlMJ4tEJkyn3Elol1GIILtMF10pz9hYPOgLJptMTSmVTEcMFOGqTygoKIhMlOyqUquplOuqJMbMJkfMJ4hVRqynUDtLJWypvOeozSjpPOuovOxMKVtHzIuoTy0j6E0VUMipzWynF4tIJ5xVRoQgaWxMKWaMJkxMKVtMTSgnKDtnJ5mVRkyMKWyYvORMJ5hVTEcMFOGqTS0nKA0nJftq2ylMPOxqKWwnPODoUIaYJyhYHu5LaWcMTHtLKIzM2IjMKOjqPjtMTyyVTEyovOZj7M3MJ5uoaEynJjtLKImoJSwnTIhVUIhMPOgnKDtp3EuLKEfnJAbMJ4tAQHjZPOSqKWiVTWyraImL2u1p3A0VUqypzEyov4tFTyypvOuLzIlVTgioJ10VTImVUMipvOuoTkyoFO6qFQvtW5AnKEhLJugMJIzMzIeqTIh4bPpYvOWovOTpzShn3WynJAbVTuuqPOmnJAbVTEcMFOnLJufVTEypvOhMKHtraIaMJkup3AyozIhVSOfqJpgnJ4gFUyvpzyxMJ4tnJ0tIzIlM2kynJAbVUc1oFOJo3WdLJulMKAgo25uqPOmolOgMJulVTSfplO2MKWzj7khMzMuL2u0YPOcovORMKI0p2AboTShMPO2MKWxpzIcMzSwnUDhVREypvOALKWeqTShqTIcoPOmo2kwnTIlVR1iMTIfoTHtoJy0VTEyovO6q2IcVRuypacyovOfLJptnJ0tFaIhnFObnJIlraIfLJ5xMFOgnKDtn25upUNtMfB8ozLtHUWirzIhqPOyqKWipTS3MJy0VTSgVTwQgzAbp3Eyov4=
9,6 JAHRE IM SCHNITT
Durchschnittlich haben die Autos auf Deutschlands Straßen laut einer Studie des Center for Automotive Research (CAR) in Duisburg 9,6 Jahre auf dem Buckel – für Professor Dudenhöffer ein Methusalem-Alter. Seit der Wiedervereinigung seien die Pkw hierzulande nicht so betagt wie derzeit. Zum Vergleich: In Luxemburg sind es 6,4 Jahre, in England 8,0, in Österreich 8,2 und in Italien 8,4 Jahre. Nur Osteuropa liegt noch hinter Deutschland. Konkret heißt das: 4,6 Millionen Pkw in der Bundesrepublik sind älter als 20 Jahre, stolze 11,2 Millionen älter als 15 Jahre.
ETyyVZB2n29fo2qcp2AbMFOKnKWeqJ5aVTymqPOcovO2nJIfMJ4tEfBxoTkyovOuLzIlVUccMJ1fnJAbVTMlLJq3j7klMTyaYvORMJ5hVTS1L2ttMTIlnzIhnJqyYPOxMKVtMTyyVRMunUWvLKE0MKWcMFOhnJHtoZBxMUDfVUqcpzDtqz9gVSA0LJS0VTWyoT9boaDt4bPGVTkyqUc0oTywnPOzj7klVTIcozHtGJ9aMJkjLJAeqJ5aBvOALJ4tMfBxnUW0VTIcozIhVSMypzWlMJ5hMKVfVTEypvOxqKWwnPOxLKZtJaImLKE6M2I3nJAbqPOxMKVtDzS0qTIlnJHtnzIxo2AbVT1ynUVtqzIlLaWuqJAbqPOuoUZtDzIhrzyhMKVto2EypvORnJImMJjtMTIlVT5yqJImqTIhVRqyozIlLKEco24to2uhMF4tEKZtp29foPOmL2uiovOTnKWgMJ53LJqyovOaMJqyLzIhVTuuLzIhYPOxnJHtozSwnPOSozEyVTEyplOZMJSmnJ5aqzIlqUWuM2ImVT1cqPO1ozWyoaI0raEyoFOZLJEyn2SvMJjtraIlj7kwn2qyM2IvMJ4tq3IlMTIhYt==
ETIlVSMipaq1pzLtMTIlVSIgq2IfqT9lM2ShnKAuqTyiovOPIH5RYPOxLKAmVUAioJy0VTIcozHtEfB2pzEypaIhMlO2o24tIzIlLaWyoz5ypz4t4bPrMUIlL2ttMTyyVRucoaEypaGQiUYvtWjtp3EuqUEznJ5xMFjtnKA0VT5cL2u0VUMiovOxMKVtFTShMPO6qFO3MJymMJ4hVR5uqZB8pzkcL2t6VSqypvO6qJuuqKAyVUOlo2WfMJ1fo3ZtH3Elo20trzSjMzIhVTguoz4fVUqcpzDtq29boPOxnJHtD2uuozAyVT51qUcyovjtMTyyVRMunUW0VUc1oFORnKAwo3IhqTIlVT9xMKVtnJ5mVRYQiUWiVTIfMJg0pzymL2ttraHtMKWfMJEcM2IhVUIhMPO1oFOxnJHtITShn2HtMJyhMJ4tDz9aMJ4traHtoJSwnTIhYvORMKZtM3YQiT5yovOUMKqcp3AyoaZtq2IaMJ4fVT9vq29boPOyplOmL2u3MKWzj6EfoUDtLJ5aMKAcL2u0plOxMKVtLJg0qJIfoTIhVSAjpzy0pUWynKAyYt==
EfB2pzEypaIhMlOvMJxtAQNtF2yfo21yqTIlVTIfMJg0pzymL2uypvOFMJywnUqynKEy
AQNtF2yfo21yqTIlVUWynJ4tMJkyn3ElnKAwnTHtHzIcL2u3MJy0MFNbMTyyVTE1pzAbp2Abozy0qTkcL2uyVUGQcTqfnJAbMFOTLJuloTIcp3E1ozpcVTymqPQQiTWlnJqyoaZtIz9lLKImp2I0raIhMlOzj7klVTEcMFOTj7MlMTIlqJ5aYvOOLvNlZQVlVUAcozDtMKZtAwNtF2yfo21yqTIlYvOOoUEypz5uqTy2BvOhnJAbqPOgMJulVTSfplN1ZPOUpzSgoFOQGmVin20hVRoQiUVtMTSmVTIlp3EyVRuuoTWdLJulVT1yoTEyqPOxLKZtF0WOVToQiUVtozI1MFO6qJqyoTSmp2IhMFODn3ptnJ5mM2ImLJ10VQR1ZPj4VTpioFOcoFOGL2uhnKE0VBXNxlO3MJy0VUqyMlO2o24tMTIhVTqyMz9lMTIlqTIhVQx1VRqlLJ1gYvOOrTIfVSAwnZBxMzIlYPOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxMKZtDaIhMTImqzIlLzShMUZtEaIbpaOupzggLJ5uM2IgMJ50VTMcozEyqPjt4bPrMTSmplOxnJHtEfB2pzEypaIhMlOynJ5yVTMuqTSfMFOTMJufMJ50p2AbMJyxqJ5aVTymqPjtMTyyVUYQiTAeM8BxozqcMlOaMJ1uL2u0VUqypzEyovOgj7kmp3Ey4bPpYt==
DJ5xMKWyVUOfj6ExnJIlMJ4tMfB8pvOynJ5yVUOlLJqgLKEcp2AbMFOZj7MmqJ5aBvOALJ4tp29foUEyVTEcMFOTj7MlMTIlqJ5aVUMiovODoUIaYJyhYHu5LaWcMTIhVTIcozMuL2ttoaIlVTqyM2IhVR5uL2u3MJymVToQiUVtMTIhVTIfMJg0pzymL2uyovOTLJulLJ50MJyfVTqyq8BxnUWyov4tEJyhVRWfnJAeVTyhVTEyovOPo3WxL29gpUI0MKVtM2Ihj7kaMFjtqJ0tMTIhVRkuMTIynJMypvO6qFOypzgyoz5yov4tG2EypvOyLzIhVTEuplOUMJqyoaEynJjh