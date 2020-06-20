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Samstag, 20.06.2020 - 00:00
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Autoehe auf dem Prüfstand

Bei Lieferwagen wären Peugeot und Fiat gemeinsam zu stark, meint die EU. Deshalb schaut Brüssel bei der geplanten Fusion der beiden Autobauer jetzt genau hin.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Um Transporter bis 3,5 Tonnen wie diesen Fiat Ducato geht es bei der Prüfung der Fusion von PSA und FCA durch Brüssel. Foto: Fiat

Um Transporter bis 3,5 Tonnen wie diesen Fiat Ducato geht es bei der Prüfung der Fusion von PSA und FCA durch Brüssel. (Foto: Fiat)

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