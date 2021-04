Automarkt hängt weiter durch

ÜBERALL GLEICH

Eine ähnliche Entwicklung wie in Deutschland zeigt sich in den anderen großen europäischen Märkten. So haben sich im März die Neuzulassungen in Frankreich gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht (plus 191 Prozent), lagen aber 19 Prozent unter dem Niveau 2019. In Italien und Spanien sieht es ähnlich aus.