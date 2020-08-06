Donnerstag, 06.08.2020 - 00:00
3 min
Automarkt steht unter Strom
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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ELEKTRO-PRÄMIE
Bisher hatten sich Staat und Autobauer die Prämie für Elektroautos geteilt, nun hat der Staat seinen Anteil auf 6000 Euro verdoppelt. Die erhöhte Prämie gilt bis Ende 2021. Reine E-Autos werden mit bis zu 9000 Euro gefördert. Bei Plug-in-Hybriden, also Fahrzeugen mit E-Motor und Verbrenner, sind es bis zu 6750 Euro.
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