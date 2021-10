Automarkt: Zunehmend schwieriges Fahrwasser

ÜBERALL SCHWACH

Ähnlich schwach wie in Deutschland entwickelten sich viele Automärkte in anderen europäischen Ländern: In Spanien etwa sanken die Neuzulassungen um 16 Prozent, in Österreich um 19, in Frankreich um 21 und in Italien um 34 Prozent. In Großbritannien waren es ebenfalls 34 Prozent; mit 215 312 Verkäufen war das der schwächste September seit 20 Jahren.