Samstag,
01.08.2020 - 00:00
2 min
Autorabatte nehmen Fahrt auf
Der Automarkt läuft weiterhin unrund. Das haben auch diverse Kaufanreize nicht ändern können. Deshalb stehen die Preise verstärkt unter Druck.
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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