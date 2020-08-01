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Samstag, 01.08.2020 - 00:00
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Autorabatte nehmen Fahrt auf

Der Automarkt läuft weiterhin unrund. Das haben auch diverse Kaufanreize nicht ändern können. Deshalb stehen die Preise verstärkt unter Druck.

Achim Preu: Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen

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