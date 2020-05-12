Dienstag, 12.05.2020 - 00:00
3 min
Beatmungsgeräte weltweit gefragt
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
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SERIE
In der Corona-Krise häufen sich Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei oft, dass sich für einige Branchen auch ungewöhnliche Chancen ergeben. In der fünften Folge geht es um Medizintechnikunternehmen, die beispielsweise Beatmungsgeräte produzieren.
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