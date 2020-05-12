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Dienstag, 12.05.2020 - 00:00
3 min

Beatmungsgeräte weltweit gefragt

Das Coronavirus hat weltweit eine fieberhafte Suche nach Medizintechnik ausgelöst. Aber können die Produzenten die weltweite Nachfrage überhaupt bedienen?

Karl Schlieker: Redakteur Politik / Wirtschaft
Von Karl Schlieker
Redakteur Politik / Wirtschaft
Beatmungsplätze gelten als ein Engpass bei der Versorgung von Corona-Patienten. Foto: dpa

Beatmungsplätze gelten als ein Engpass bei der Versorgung von Corona-Patienten. (Foto: dpa)

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SERIE
In der Corona-Krise häufen sich Negativnachrichten über wirtschaftliche Verwerfungen. Vergessen wird dabei oft, dass sich für einige Branchen auch ungewöhnliche Chancen ergeben. In der fünften Folge geht es um Medizintechnikunternehmen, die beispielsweise Beatmungsgeräte produzieren.
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