Samstag, 09.05.2020 - 00:00
3 min
Bei Fahrradhändlern brennt die Hütte
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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DER MARKT
2019 wurden hierzulande 4,3 Millionen Räder verkauft (plus 3,1 Prozent). Der Umsatz aber stieg um 34 Prozent auf 4,23 Milliarden Euro. Das geht auf die E-Bikes zurück, von denen 1,36 Millionen abgesetzt wurden (plus 39 Prozent). Der Bestand liegt bei 75,9 Millionen Drahteseln, davon 5,4 Millionen E-Bikes.
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Kommentare
Achim Preu Kommentar zum Fahrrad-Boom: Rückenwind
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