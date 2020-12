Bei Kurzarbeit Steuererklärung nötig

BEISPIELRECHNUNG

Ein verheirateter Arbeitnehmer (Steuerklasse 3) mit zwei Kindern verdient im Monat brutto 4500 Euro. Er arbeitet neun Monate regulär und drei Monate reduziert (50 Prozent) für 2250 Euro plus Kurzarbeitergeld (KUG). Letzteres beträgt monatlich 881 Euro (insgesamt 2643). Für den regulären Arbeitslohn fallen 4329 Euro Lohnsteuer an, für den reduzierten 81 Euro (insgesamt rund 4410). Mit dem KUG ergibt sich eine Steuerschuld von 4650 Euro – und 240 Euro Nachzahlung, so der Bund der Steuerzahler.