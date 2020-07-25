Wirtschaft

Wirtschaft überregional

mehr aus Wirtschaft überregional
plus
Samstag, 25.07.2020 - 00:00
5 min

Betongold verflüssigen und daheim wohnen bleiben

Wenn die Rente nicht reicht oder man sich mehr gönnen will, lässt sich die eigene Immobilie finanziell anzapfen. Ohne ausziehen zu müssen.

Für zusätzliche Lebensfreude im Alter sorgt eine „Extra-Rente“. Die Stiftung Warentest hat die diversen Modelle geprüft. Foto: dpa

Für zusätzliche Lebensfreude im Alter sorgt eine „Extra-Rente“. Die Stiftung Warentest hat die diversen Modelle geprüft. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERSFGIAHDHEHY0WSHxkWGvNgVRShM2ImnJAbqUZtn25upUOyovO1ozDtqTI1pzIhVSqinT5lLKIgplOcp3DtI29bozIcM2IhqUIgVTygVRSfqTIlVTIcozHtM3I0MFOGLJAbMFQvtWZtq2IhovOxnJHtHzIhqTHtpzIcL2u0YvOIoFOuoaZtDzI0o25ao2kxVUc1VTgioJ1yovjto2uhMFOuqKA6nJIbMJ4traHtopB8p3AyovjtLzyyqTI0VUAcL2ttMTyyVT5iL2ttozywnUDtp28tpT9jqJmQcUWyVR3QgzqfnJAbn2IcqPOxMKVtFJ1go2WcoTyyoaMypaWyoaE1ozptLJ4hVREyoz4tMJyhVSMcMKW0MJjtMTIlVREyqKEmL2uyovOcp3Dtj6EfqTIlVTSfplN2ZPO1ozDtnTS0VUW1ozDtZwNtFzSbpzHtHzIhqTIhrzIcqPO2o3Vtp2ywnP4tETyyVTEcqzIlp2IhVRShM2Ivo3EyVTuuqPOSrUOypaEcovOFMJ5uqTHtETS1oFO2o24tMTIlVSA0nJM0qJ5aVSqupzIhqTImqPO1oaEypvOxnJHtGUIjMFOaMJ5ioJ1yov4=
EaWuqFORLKIgYPO3LKZtqzIlp3EynUDtoJShVUIhqTIlVRygoJ9vnJkcMJ52MKWlMJ50qJ5aCj==
I2ylVTMup3AyovO1oaEypvOxMJ0tDzIapzyzMvOWoJ1iLzyfnJIhqzIlpzIhqUIhMlO2MKWmL2ucMJEyozHtGJ9xMJkfMFO6qKAuoJ1yov4tFJ1go2WcoTyyozIcM2IhqZB8oJIlVUA0o2AeMJ4tMTSgnKDtnJulMFO2MKWzj7kaLzSlMJ4tGJy0qTIfVTygVRSfqTIlVTS1MvO1ozDtn8B2oz5yovOcnUWyVRygoJ9vnJkcMJ4tqUWiqUcxMJ0tq2IcqTIlVT51qUcyov4=
I2yyVTM1ozg0nJ9hnJIlqPOxLKZ/
GJIcp3DtqzIln2S1MzIhVSAyozyipzIhVTEuMfB8pvOcnUWyVSqinT51ozpto2EypvOcnUVtFTS1plOaLJ56VT9xMKVtraIgVSEynJjtqJ5xVTkup3AyovOmnJAbVTIcovOKo2uhpzIwnUDto2EypvOBnJKQa2WlLKIwnUWyL2u0VTIcoaYQcUIgMJ4hVSAcMFOvMJgioJ1yovOxLJoQiUVtMJyhMJ4tE2IfMTWyqUWuMlOuqJLtMJyhoJSfVT9xMKVtnJ4tHzS0MJ4tLKImLzI6LJufqPOiMTIlVTIlnTSfqTIhVTIcozHtGTIcLaWyoaEyVToQiUVtMJyhMFOvMKA0nJ1gqTHtJzIcqPOiMTIlVTkyLzIhp2kuozphVRImVTymqPOuqJAbVT3QgzqfnJAbYPOxLKZtMJyaMJ5yVSc1nTS1p2HtraHtqzIln2S1MzIhVUIhMPOxLJ5uL2ttraHtoJyyqTIhYvOOqpBsMKWxMJ0tn8B2oz5yovOxnJHtEJyaMJ50j7kgMKVtMJyhMJ4tLzImo25xMKWyovOYpzIxnKDtLKIzozIboJIhYPOxMKVtLJkmVSIgn2Ibpzu5pT90nTIeVTWyn2ShoaDtnKA0YvORLJWynFOvMJgioJ1yovOmnJHtE2IfMPOcovOFLKEyovOuqKAvMKcunTk0YPOmo2Eup3ZtMTyyVRglMJEcqUA1oJ1yVZB8LzIlVTEcMFOnMJy0VUA0MJyaqP4=
EfB8pvO3MJ4tn2ShovOWoJ1iLzyfnJIhqzIlpzIhqUIhMlOynJ5yVRmQgaA1ozptp2IcovQvtWZtqJ5xVTSvVUqyoTAbMJ0tDJk0MKV/
EJyhVUAioTAbMKZtGJ9xMJkfVTIcM25yqPOmnJAbVToQiUVtFJ1go2WcoTyyozIcM2IhqZB8oJIlYPOxnJHtn2IcozHtozSbMFOmqTIbMJ5xMJ4tEKWvMJ4tnTSvMJ4to2EypvOxnJHtq2ymp2IhYPOxLKAmVTEcMFOWoJ1iLzyfnJHtMTyyVRIlLzIhVTIbMKVtLzIfLKA0MJ4tq8B8pzEyYvOGnJHtLaWuqJAbMJ4tnJ0tDJk0MKVtoJIbpvOUMJkxYPO3MJyfVTEcMFOFMJ50MFOhnJAbqPOlMJywnUDfVT9xMKVtq29foTIhVT1ynUVtE2IfMPjtqJ0tp2ywnPOyqUquplO6qFOaj7MhozIhVT9xMKVtF2yhMTIlVUc1VUIhqTIlp3GQiUE6MJ4hVREuplOOoUEypvOvMJxtIzIlqUWuM3AmL2ufqKAmVTymqPOyoaEmL2uynJEyozDhVRcyVZBxoUEypvOxnJHtH2IhnJ9lMJ4tp2yhMPjtq2IhovOmnJHtp2ywnPOzj7klVTIcovOmo2kwnTImVR1iMTIfoPOyoaEmL2uynJEyovjtMTImqT8tnZB2nTIlVUAcozDtMTyyVRWyqUYQcTqyYPOxnJHtp2yyVTS1p2WyrzSboUDtLzIeo21gMJ4hVREyoz4tMTSmVSWyL2u0YPOcovOxMKVtHzIaMJjtoTIvMJ5moTShMlOcovOxMKVtFJ1go2WcoTyyVTWfMJyvMJ4traHtMZB8pzMyovjtq2ylMPOvMJxtMTIlVRWypzIwnT51ozptMJyhLzI6o2qyov4=
ETSmVTWyMTI1qTI0Cj==
EKZtp2AboZBxM3DtqJ1molOmqZBxpzgypvO6qFOPqJAbMFjtnzHtnfB8ozqypvOxnJHtH2IhnJ9lMJ4tp2yhMP4tI2IlVT1cqPOAnKE0MFN2ZPOynJ4tFTS1plO2MKWlMJ50MKDfVTWyn29goKDtMTSzj7klVT9zqPOhqKVtq2IhnJqyVRu1ozEypaDtEKIlolOcoFOAo25uqP4tGJy0VR1cqUEyVQpjVTguoz4toJShVTEuMfB8pvOmL2uiovOgMJulVTSfplNkZQNjVRI1pz8tLzIeo21gMJ4tqJ5xVT1cqPOAnKE0MFN4ZPOmo2qupvOgMJulMKWyVSEuqKAyozDtEKIlolOcoFOAo25uqP4tIzyyoTIhVSAyozyipzIhVTGQiUWzqTHtMJyhMFOJMKWlMJ50qJ5aVTEunTIlVTIlp3DtnJ4tnJulMJ4tH2yyLaccM2IlovOcoaEypzImp2ShqPOypaAwnTIcozIhYvOALJ5wnT1uoPOmMKE6MJ4tLKIwnPOxnJHtDJ5vnJI0MKVtraIgVRWynKAjnJIfVQpjVRcunUWyVTSfplOAnJ5xMKA0LJk0MKVtLJ4h
EKZtM2yvqPOdLFOgMJulMKWyVRMipz1yov4tDzy0qTHtp2gcraccMKWyovOGnJHtn3IlrvOxnJHtnzI3MJyfnJqyovOJo3VgVUIhMPOBLJAbqTIcoTHh
I2IlVTWcplO6qJ0tGTIvMJ5mMJ5xMFOgMJulVRqyoTDtLaWuqJAbqPjtp3EyoTk0VTEuplOhqKVtoJy0VTIcozIlVTkyLzIhp2kuozqyovOZMJyvpzIhqTHtp2ywnTIlYvOKMKVtMJyhMJ4tnT9bMJ4tEKWfj7MmVTIlrzyyoTIhVUqcoTjfVTWyn29goKDtLzIcVTIcozIgVR1iMTIfoPOgnKDtMJyhoJSfnJqyovOiMTIlVUcynKEfnJAbVTWyM3Wyoac0MJ4tJzSboUIhM2IhVT1ynUVfVUElj6EaqPOuLzIlVTEuplOFnKAcn28fVTEup3ZtMTyyVR1cqUEyoPO2o3VtMTIgVRkyLzIhp2IhMTHtLKImM2IbMJ4hVREcMFOIoJgynUWbrKOiqTuynlOeo21gqPOzj7klVSAyozyipzIhVTyhMaWuM2HfVTEcMFOSnJqyoaGQiT1ypvOvoTIcLzIhVUqioTkyovO1ozDtn2IcovODpz9voTIgVTEuoJy0VTuuLzIhYPOxLKAmVUAcMFOaMJqyLzIhMJ5zLJkfplOvMJxtGTS1MacynKEyozEyVTEyplOYpzIxnKEmVT9xMKVtMJyhMKZtDJ5mL2ufqKAmn3WyMTy0MKZtLKImrzyynTIhVT3QiUAmMJ4fVUqynJjtp2yyVTEcMFOWoJ1iLzyfnJHtraIlVSEcoTq1ozptqzIln2S1MzIhVT3QiUAmMJ4h
I2SmVTymqPOgnKDtMJyhMJ0tITIcoUMypzguqJL/
ETRtMKW3nKWvqPOxMKVtIzIlqUWuM3AjLKW0ozIlVTS1MvOynJ5gLJjto2EypvOcovOgMJulMKWyovOGL2ulnKE0MJ4tLzymVUc1VQHjVSOlo3cyoaDtMTIlVRygoJ9vnJkcMF4tETyyVRWyq29bozIlVT51qUcyovOmnJHtLJWypvO3MJy0MKVtM2ShrvO1ozDtrzSboTIhVToQiUVtMTIhVUMypzguqJM0MJ4tITIcoPOynJ4tGaI0raIhM3AyoaEaMJk0YPOxMKAmMJ4tFZB2nTHtp2ywnPQQcT5xMKWhVTguoz4h
I2IlVTuuqPOvMJxtLJkfMTIgVTIcM2IhqTkcL2ttMfB8pvOxnJHtFJ5mqTShMTuuoUE1ozptMTIlVRygoJ9vnJkcMFO6qFOmo3WaMJ4/
ETSmVTgioJ10VTEupzS1MvOuov4tDzIcoFOHMJyfqzIln2S1MvOeo21gMJ4tMTyyVRWyq29bozIlVUMioTjtMTSzj7klVTS1MvjtLKIwnPOzj7klVTEyovO2MKWeLKIzqTIhVSEynJjhVRWynFOxMKVtIJ1eMJulnUyjo3EbMJftMJWyozMuoTkmYvOPMJxtIzIlqUYQcTqyovjtMTyyVTIcovOBnJKQa2WlLKIwnUWyL2u0VTqyq8BxnUWyovjtnKA0VTEuoJy0VTyhVTSfoTIlVSWyM2IfVTS1L2ttMTyyVSOzoTywnUDtraIlVRyhp3EuozEbLJk0qJ5aVUMypzW1ozEyov4tGJShL2ugLJjtLzImqTIbMJ4tMTyyVRiQcUIzMKVtMTSlLKIzYPOxnJImVUc1VZB8LzIlozIboJIhYPOgLJ5wnT1uoPOxj7klMzIhVTEcMFOGMJ5co3WyovO3j6EboTIhYPOiLvOmnJHtMTyyplO3o2kfMJ4to2EypvOhnJAbqP4tF2kupvOcp3DfVTEup3ZtMTyyVRiQcUIzMKVtMTyyVUc1VTIlq2SlqTIhMTIhVRgip3EyovOzj7klVTEcMFOWoaA0LJ5xnTSfqUIhMlOcovOcnUWyVSWyL2uhqJ5aVTIcozWyrzyynTIhYvORnJHtH2IhnJ9lMJ4tLzIeo21gMJ4toJIbpvjtq2IhovOmnJHtMTyyVRyhp3EuozEbLJk0qJ5aVZB8LzIlozIboJIhYt==
I2SmVUOup3AcMKW0YPO3MJ5hVTEcMFOSnJqyoaGQiT1ypvOjoZB2qUcfnJAbVTEuoz4tMT9wnPOcoaZtH2IhnJ9lMJ5mqTyzqPOgj7kmp2IhCj==
EJyhVR5cMpBsLaWuqJAbpzIwnUDtM2I3j6EbpaDtMTSmVSWyL2u0YPOxnJHtFJ1go2WcoTyyVTWcplOuoaZtGTIvMJ5mMJ5xMFO1oJMup3AyozDtraHtoaI0rzIhYvORLKZtqJ1zLKAmqPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtLKIwnPOxLKZtHzIwnUDtraIlVSMypz1cMKE1ozptozSwnPOynJ5yoFOOqKA6qJphVRIcovOKo2uhpzIwnUDtM2yfqPOxLJqyM2IhVUOypaCQgz5fnJAbVUIhMPOeLJ5hVT5uL2ttMJyhMJ0tDKImraIaVT5cL2u0VUqynKEypzqyoaI0raDtq2IlMTIhYvORMJ5ho2AbVTguoz4toJShVT5cL2u0VUAuM2IhYPOxLKAmVTIcovOBnJKQa2WlLKIwnUWyL2u0VTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVTWyp3AypvO3j6ElMFOuoUZtMJyhVSqinT5lMJAbqPOiMTIlVUIgM2IeMJulqP4tGJShVTguoz4traIgVRWynKAjnJIfVRS1p2qfMJywnUA6LJufqJ5aMJ4tMfB8pvOxMJ4tEzSfoPOxMKZtDKImraIaplO2MKWynJ5vLKWyov4tI2IlVTEcMFOWoJ1iLzyfnJHtqzIln2S1MaDtqJ5xVTEuoz4tM2IgnJI0MKDtnTS0YPOej7khMTyaqPOynJ5zLJAbVTEyovOAnJI0qzIlqUWuMl4tDzIcVTIcozIlVSIgn2Ibpzu5pT90nTIeVTiQgz5hMJ4tMTyyVSAyozyipzIhVTEcMFOWoJ1iLzyfnJHtnJ4tDJWmpUWuL2uyVT1cqPOxMKVtF3WyMTy0M2IvMKWcovO2MKWgnJI0MJ4hVSqcpzDtMTIlVRglMJEcqPO2o3W6MJy0nJptraIlj7kwn2qyrzSboUDfVToQcTkfqPOynJ5yVSMipzoQcTkfnJqeMJy0p2IhqUAwnZBxMTyaqJ5aVTShYt==
I2SmVTymqPOvMJygVSEbMJ1uVSA0MKIypz4traHtLzIuL2u0MJ4/
I2IlVTEuplOynJqyozHtFTS1plOiMTIlVTEcMFOynJqyozHtI29boaIhMlO2MKWeLKIzqPO1ozDtp2yyVUqynKEypvOhqKE6qPjtMKWbj6EfqPOxMJ4tIzIln2S1MaAypzmQgaZtp3EyqJIlMaWynFjtMJquoPOiLvOypvOcovOFLKEyovOiMTIlVTS1MvOynJ5gLJjtLKImLzI6LJufqPO3nKWxYvOPMJxtMJyhMKVtGTIcLaWyoaEyVTymqPOxMKVtEKW0pzSap2ShqTIcoPOmqTI1MKWjMzkcL2u0nJphVREcMFOVj7MbMFOxnJImMKZtEKW0pzSap2ShqTIcoUZtpzywnUEyqPOmnJAbVT5uL2ttDJk0MKVtLzIcVSWyoaEyozWyM2yhovjtp2yyVTymqPOcoFOSnJ5eo21gMJ5mp3EyqJIlM2ImMKE6VTMyp3EaMJkyM3DhVRcyVZBxoUEypvOdMJ1uozDtLzIcVSWyoaEyozWyM2yhovOcp3DfVTEyp3EiVT5cMJElnJqypvOcp3DtMTIlVRIlqUWuM3AuoaEynJjhVRWyM2yhoaDtMJyhMFOfMJWyoaAfLJ5aMFOFMJ50MFOgnKDtAwptFzSbpzIhYPOmnJ5xVTImVQR3VSOlo3cyoaDh
I2yyVUAwnZB8qUc0VT1uovOmnJAbVTygVSOfMJy0MJMuoTjto2EypvOvMJxtMJyhMJ0tI2IcqTIlqzIln2S1MvOxMKZtG2WdMJg0MKZ/
EKZtnKA0VUqcL2u0nJpfVTEup3ZtMTSmVSWyL2u0VTS1MvOfMJWyoaAfLJ5aMKZtDzkynJWyovOcovOxMKVtFJ1go2WcoTyyVUIhMPOFMJ50MJ56LJufqJ5aMJ4tMKWmqUWuozqcMlOcoFOUpaIhMTW1L2ttMJyhM2I0pzSaMJ4tp2yhMP4tETSlLJ4toKImplOmnJAbVTS1L2ttMJyhVTI0q2ScM2IlVT5yqJIlVRIcM2IhqZB8oJIlVTuuoUEyov4=
I2yyVTMcozEyqPOgLJ4tp2IlnpB2p2HtDJ5vnJI0MKVfVUqyoTAbMFOPMKWuqTIlVUAioTk0MFOgLJ4tqJ5vMJEcozq0VTucoac1rzyynTIhCj==
GJShVUAioTk0MFOmnJAbVTygVSMipzMyoTDtp28tqJ1zLKAmMJ5xVUqcMFOgj7MaoTywnPOvMKWuqTIhVTkup3AyovjtLKIwnPO3MJ5hVTImVRqyoTDtn29mqTI0YvOWozMlLJqyVTgioJ1yovOJMKWvpzS1L2uypacyoaElLJkyovO1ozDtLKIzVRygoJ9vnJkcMJ5lMJAbqPOmpTI6nJSfnKAcMKW0MFOOoasQcTk0MFOmo3qcMFOGLJAbqzIlp3GQcT5xnJqyYPOxnJHtMTIhVSqypaDtqz9hVRygoJ9vnJkcMJ4tMKWgnKE0MJkhYt==
FKA0VTEcMFOWoJ1iLzyfnJIhqzIlpzIhqUIhMlOfMKE6qTkcL2ttMJ1jMzIboTIhp3qypaDtCj==
ETRtMTyyVTEcqzIlp2IhVSMypaElj6EaMFOmMJulVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnPOuqKAaMKA0LJk0MKDtp2IcovOej7MhozIhYPOeLJ5hVTImVTgynJ5yVTSfoTqyoJIcozsQiTk0nJqyVRIgpTMynTk1ozptM2IvMJ4h
G2EypvOcp3DtIzIln2S1MvO1ozDtIJ16qJptnJ4tMJyhMFOeoTIcozIlMFjtLJk0MKWmM2IlMJAbqTHtI29boaIhMlOhnJAbqPOvMKAmMKV/
FJ4tqzyyoTIhVRoQcTkfMJ4tq8BxpzHtMTyyplO2MKWgqKEfnJAbVTIcovOaqKEypvOKMJpfVTEyoz4to2M0VUAcozDtMTyyVRygoJ9vnJkcMJ4tMJyaMJ50oTywnPO6qFOapz/QalO1ozDtMTyyVRyhp3EuozEbLJk0qJ5aVUqcpzDtnJ0tDJk0MKVtozywnUDtoaIlVTMcozShrzyyoTjtraIhMJugMJ5xVUc1pvOPMJkup3E1ozph
ETSmVRyhqTIlqzyyqlNtMfB8nUW0MFOOL2ucoFODpzI1Yt==
Wirtschaft überregional Wirtschaft Wirtschaft-überregional
Kommentare
nach oben